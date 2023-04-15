Murat Kurum, TOGG'u deneyimledi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Togg’u kullanırken, “Araba müthiş, çok iyiymiş, acayip konforlu. Ses yok, çok hızlı, pratik.” yorumunda bulundu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 06 CSB 001 plakalı yerli ve millî otomobilinin koltuğuna geçerek ilk ziyaretini İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne (İFM) gerçekleştirdi. Kurum, ziyaret sonrası Togg‘un direksiyonuna geçerek İstanbul çevresinde tur attı.



Bakan Kurum, Togg’u kullanırken duygularını şu şekilde paylaştı:



“Hiç ses yapmıyor, çok güzel, acayip. Hadi bakalım. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne Türkiye’nin ilk akıllı otomobili ile Togg’la birlikte ziyaret gerçekleştiriyoruz. Araba müthiş, çok iyiymiş. Acayip konforlu. Ses yok, çok hızlı, pratik.”



Araç kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya cevap veren Bakan Kurum, “Ben hafta sonu çocuklarımla olursam o zaman kullanıyorum. Onun dışında kullanamıyorum ki. Çok severdim eskiden araba kullanmayı. Ama şimdi çok vakit olmuyor.” ifadelerine yer verdi.