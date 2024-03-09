Murat Kurum tarihleriyle açıkladı, İstanbul'un metro gerçeği ortaya çıktı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Tuzla'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslendi. Mitinge, Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

METRO PROJELERİNİN TARİHLERİNİ PAYLAŞTI

Murat Kurum, konuşmasında İmamoğlu'nun sosyal medyada katıldığı bir programda "Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe metro hatlarının temellerini ben attım" sözlerine ilişkin İBB'nin resmi internet sitesinde yer alan verileri paylaştı. Kurum, "Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu yalancı başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini 'ben attım' diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor. İBB'nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz başkanı yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum, sıfırdan başlayıp yaptım dediği projelerin tarihlerine bir bakın. Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Demek ki neymiş, Yalan mı, yalan. Hem de kuyruklu yalan" ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nun Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe metro hatlarının temellerini ben attım' dediği projelerin tarihlerini açıkladı. pic.twitter.com/SuwKDqPCPr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 9, 2024

"TUZLA’NIN PARASI İSRAF EDİLDİ"

Konuşmasının devamında hedeflerinden ve projelerinden de bahseden Kurum, "Trafikte 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. 1 Nisan’dan sonra ulaşımla birlikte bir öncelikli diğer konumuz da kentsel dönüşüm olacak. Biz şehri depreme hazırlamak için 650 bin konut inşa edeceğiz derken bu projemize de karşı çıktılar. Kardeşlerim, şimdi soruyorum. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. 250 binini, kolaylaştırıcı dönüşüm planımızla özel sektörümüz dönüştürecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut inşa edeceğiz. Bu konutlar hiçbir şekilde satılmayacak. Evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. Böylece hem kira fiyatlarını hem de konut fiyatlarını düşürmek için çok önemli bir adım atmış olacağız. Tuzla Hastane-Tuzla Merkez Metro Hattını hızlıca tamamlayacak sizlerin hizmetine sunacağız. Hatırlarsanız, CHP’li beceriksiz başkan, Tuzla’ya metro sözü vermişti. Tuzla metrosu için durmadan açılış törenleri düzenlediler. Önce 86 milyon euro, sonra 34 milyon euro kredi aldılar. Hani nerede? Hiçbir ilerleme yok. O para nereye gitti biliyor musunuz? Cumhuriyet Hak Partisinin kongresini dizayn ederken harcandı. O paralar kendi gelecekleri için israf edildi. Tuzla’nın parası çar çur edildi" dedi.