Murat Kurum, son anket sonuçlarını ve mal varlığını açıkladı!

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adı açıklandığı zamandan bu yana şehri karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlara projelerinden bahseden ve İstanbul için en önemli konuların başında gelen kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatan Murat Kurum son anketi paylaştı.

Murat Kurum, "Aday olduktan sonra anket yaptım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği konu da bu zaten. Telaşları bundan.

Siz bu insanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler. Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak." ifadelerini kullandı.

Mal varlığını da açıkladı

Murat Kurum, mal varlığıyla ilgili olarak ise, "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, İstanbul'da da Kağıthane'de bir dairemiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." diye konuştu.