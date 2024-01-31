AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarını açıkladı.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Kurum merakla beklenen anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular. 8-10 puan kendilerini önde görüyorlardı.

Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik.

Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Şu an biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz.

İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız.