Murat Kurum projelerini açıkladı! Türkiye yüzyılı İstanbul vizyonu için 10 adım...
Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalarına başlayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, İstanbul'un sorunlarına çözüm yollarını hazırladı.
İşte 10 hedef...
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TRAFİK
Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz.
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İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor.
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5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmeyeceğiz.
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