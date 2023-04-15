Murat Kurum, İFM hakkında önemli açıklamalarda bulundu!

İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi’ne dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek. Yerli-yabancı finans şirketleri hizmet verecek. 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Hazine Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük. Süreci tamamladık.

Yatırım değeri 65 milyar lirayı buldu. Akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir proje. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor." ifadelerinde bulundu.

Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de Twitter hesabından İFM ile ilgili paylaşım yaptı.