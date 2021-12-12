Murat Kurum Genel Kurul'da milletvekillerinin soruları yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Genel Kurulda milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Kurum, kendisine sataşan HDP Grup Başkanvekili'ne şu sözlerle yanıt verdi:

"Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler"

"Siz, bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz. Size bu hakkı kim veriyor? Bunu merak ediyorum. Siz, 'yakmak' diyorsunuz, 'yıkmak' diyorsunuz. Siz yakıp yıkarsınız biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler. Milleti memnun etmek ne demektir bunu bilmezler.

"Bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz"

Demokrasi demokrasi diyorsunuz, eleştirilere sabredemiyorsunuz. Kayyum belediyelerinden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz, bundan sonra da aynı umutlanmayı geçireceksiniz. Umutlarınızı milletimiz yine boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Siz hala bunu öğrenemediniz."

"Depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz"

Kentsel dönüşümle alakalı ne İzmir de ne de Türkiye'nin başka ilinde bekleyen bir dosya olmadığını vurgulayan Kurum, İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesine, hem Bayraklı Belediyesine millet için yapılması gereken her türlü desteği vereceğini söylediğini aktardı. Kurum, "Depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü veriyoruz"

Millete hizmet etmek için çalıştığını ve 81 ile gittiğini anlatan Kurum, Hakkari'ye de Şırnak'a da, İzmir'e de gideceğini söyledi. Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik, "Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü veriyoruz." ifadesini kullandı.