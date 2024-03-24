Murat Kurum, "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Büyük İstanbul Mitingi"nde açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu ne güzel meydan, bu ne güzel coşku. Biz sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim yol arkadaşımızsınız."

"Aziz İstanbullular; bu meydana koşarak gelen, gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."

"SEN FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN EMANETİSİN"

"Bugün İstanbul'un umutsuzluğu, umuda dönüyor. Ey İstanbul! Sen Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali, sen Recep Tayyip Erdoğan'ın duasısın."

"İstanbul bize Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Biz bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız."

"Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir evimizin deprem korkusu kalmayacak. Sokakların huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul hayal ediyoruz."

"YETİMİN HAKKINI KENDİLERİNE BALYA BALYA DAĞITTILAR"

"İstanbul hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım tam bir çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkını kendilerine balya balya dağıttılar."

"Bu iş bilmez yönetim, tek bir eser üretemediği gibi bir de bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Sen İstanbul'u kara kışa teslim ederken biz Elazığ'da Malatya'da afetzedelerimizin ellerinden tutuyorduk. Sen kapalı kapılar ardında gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk."

"HERKES EŞİT HİZMET ALACAK"

"Barışın şehri İstanbul'da, barış içinde yaşayacağız. Hiç kimseyi, hiçbir kesimi asla görmezlikten, duymazlıktan gelmeyeceğiz. Bu şehrin her bir ferdi eşit hizmet alacak."

"Sözlerime son verirken, bütün İstanbullu vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 31 Mart'ta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın."