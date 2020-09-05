Murat Karayalçın: Muharrem İnce adaylığını başlattı

CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, 'Memleket Hareketi'ni değerlendirdi. Karayalçın, 'İnce, Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır’ dedi.

CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce’nin hamlesi sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Muharrem İnce’nin ilk durağı Sivas oldu. Sivas Kongresi'nin yıl dönümü diye Sivas'ı seçen Muharrem İnce otobüs üzerinde basın toplantısı yaptı.

Sivas’ta havaalanında kalabalık olmayan kitleye seslenen Muharrem İnce CHP yönetimine de eleştirilerde bulundu.

CHP’nin içinde cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Abdullah Gül söylentileri geçti. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı yok sayıp aday belirlenmeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecine ilişkin de konuşarak, kişiler değil ilkeler üzerinden yürüyeceğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, A Haber'e Muharrem İnce’nin hareketini değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır’ dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Abdullah Gül iddialarına da değinerek, ‘Adayımız Abdullah Gül olmamalı’ dedi. Murat Karayalçın adaylarının CHP'li olması gerektiğini söyledi.