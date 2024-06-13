Murat Emir'den Bahçeli'ye "ittifak" yanıtı!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazetecilerle TBMM'de düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş'ın ev sahipliği için Murat Emir'e teşekkürleri sonrası soru cevap bölümüne geçildi.

MHP Lideri Bahçeli'nin AK Parti-CHP ekseninde verdiği mesajları değerlendiren Emir, "Biz normalleşme sürecini açık bir şekilde yürütüyoruz. Bu sürecin içinde elbetteki bir ittifak arayışı yok" diye konuştu.

Bahçeli'nin semboller üzerinden AK Parti içindeki bazı odaklara mesaj vermeye çalıştığını vurgulayan Emir, "Sayın Bahçeli net mesajlar vermiyor. Ferdi Tayfur ve yüzüklü paylaşımların öylesine yapıldığını düşünemeyiz." dedi.

Genel Kurul'un gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak da görüşlerini belirten Emir, "Bize 9. Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' maddesinin yer almayacağı sözü verildi" şeklinde konuştu.