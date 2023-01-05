Murat Bardakçı: "Eda Taşpınar adli değil tıbbi vaka"

Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Eda Taşpınar hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Taşpınar, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Taşpınar savcıya verdiği ifadede dini değerleri aşağılama kastı olmadığını belirterek 'Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm' dedi.