Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşlerin, 13 Eylül'de Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıktığı ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı belirtildi.
Munzur Vadisi’nde dağ sarımsağı toplamaya çıkan 2 vatandaşımızı arama çalışmalarına, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan bugün de katılarak ekiplerden bilgi aldı.https://t.co/eXI4JA8lDQ pic.twitter.com/RNDefVoGKW— T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) September 15, 2020
İki kardeşin bulunması için tüm ekiplerin seferber edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma, AFAD ve gönüllüleri, dağcı ekipleri, Elazığ Su Altı Arama ekipleri, civar köylerde bulunan vatandaşlarımızın katılımıyla, İHA, drone, helikopter, su üstü botları ve devletimizin tüm imkanlarıyla aramalar aralıksız olarak sürmektedir."
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