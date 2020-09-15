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Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşlerin, 13 Eylül'de Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıktığı ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı belirtildi.

İki kardeşin bulunması için tüm ekiplerin seferber edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma, AFAD ve gönüllüleri, dağcı ekipleri, Elazığ Su Altı Arama ekipleri, civar köylerde bulunan vatandaşlarımızın katılımıyla, İHA, drone, helikopter, su üstü botları ve devletimizin tüm imkanlarıyla aramalar aralıksız olarak sürmektedir."

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