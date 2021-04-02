Mültecileri Türk karasularına itmeye çalışan Yunan botuna müdahale

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik devam ediyor.

Ege Denizi'nde mültecileri Türk kara sularına itmesiyle meşhur Yunan Sahil Güvenliği, bu sefer baltayı taşa vurdu.

Midilli Adası açıklarında yaşanan bu insanlık dışı durumu müdahale eden Türk Sahil Güvenlik botu, mülteci botunu Türk karasularına itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenlik teknesine müdahale etti.

Midilli basınında yer alan habere göre; Yunan Sahil Güvenliği, Türk botunu "Yunan karasularına girip tehlikeli manevralar yapmakla" suçladı.