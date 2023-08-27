Müjdeli haber geldi: Yağış kapıda

Önce el Nino ardından Eyyam-ı Bahur derken Türkiye, günlerce bunaltan sıcak havaların etkisinde kaldı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şu şekilde olacak:

"Güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz bölgesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

"Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.