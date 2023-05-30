Müjdeler bir bir hayata geçirilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müjdelerini verdiği evlenen çiftlere kredi desteği, gençlere bedava internet, ev hanımlarına emeklilik fırsatı ve asgari ücrete ara zam gibi pek çok müjde bir bir hayata geçirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından, seçim sürecinde açıklanan müjdeler bir bir hayata geçirilecek.
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Geniş bir kesimi ilgilendiren müjdeler için ilk adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini belirlemesinin ardından atılacak.
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Gençlere vergi muafiyeti
Üniversitede okuyan gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak.
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Ücretsiz internet
Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek.
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