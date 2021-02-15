Muhsin Yazıcıoğlu davası: 4 kamu görevlisine hapis
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında, 4 kamu görevlisi "görevi kötüye kullanma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında karar açıklandı.
Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. 4 sanık son savunmalarını yaptı.
Muhsin Yazıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu da duruşmayı takip etti.
4 kamu görevlisine hapis cezası
Sanıklar, Dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal'a 1 yıl 1 ay, eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'ya 1 yıl 3 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta'ya 1 yıl 6 ay, eski Adana Bölge Jandarma Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'na "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti
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