Muharrrem İnce'den muhalefete veryansın: Bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız

CHP'yi ağır ifadelerle eleştirdikten sonra istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine ekranlarında yer vermeyen muhalif medyaya yüklendi.

Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan İnce, CHP'den istifa edip parti kuranların Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamayacağını söyledi.

PARAYLA SUSTURULMUŞ BİR MUHALEFET BASINI VAR

"CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var" diyen İnce, muhalif medyanın "Muharrem İnce'yi gösterirseniz, Memleket Partisi'ni gösterirseniz size para vermeyiz" sözleriyle tehdit edildiğini ifade etti.

"SİZ İKTİDAR OLSANIZ BU MİLLETİ PERİŞAN EDERSİNİZ, ANASINI AĞLATIRSINIZ"

İnce, açıklamasının devamında "Kusura bakmayın ama sizi AKP'den farkınız yok. Hatta daha kötüsünüz. Çok daha kötüsünüz. Siz iktidar olsanız bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız. Hepinizi beraber göndereceğiz. 'Ne cumhur, ne millet tek yol memleket' diyeceğiz hep birlikte." diye konuştu.

GAYE USLUER DE MUHALİF MEDYAYA YÜKLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Twitter hesabından muhalif medyaya yüklenmişti.

Halk TV, KRT TV ve TELE 1 ekranlarına tüm muhalefet partilerinin çıkarıldığını ancak Memleket Partisi'nin davet edilmediğini belirten Usluer, "Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?" diye sormuştu.

Usluer, paylaşımının devamında "Bundan sonra kimse hiçbir kanal için yandaş demesin" ifadesini kullanmıştı.