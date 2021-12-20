Muharrem Sarıkaya'nın basın emekçisine tokat atması hakkında kimler neler dedi?
Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada yaşanan teknik sorunu gidermek için çabalayan basın emekçisine tokat atması tepki büyük topladı. Konu hakkında kimler neler dedi?
Fatma Şahin
"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.
Gülben Ergen
"Özürünüzü o değerli ailesinden aldığı “edeple” saygısını koruyarak, terbiye ve korkuyla işini “yapmaya çalışan” delikanlıdan, annesinden, babasından ve arkadaşlarından ekran karşısında dileyin. Bizde duyalım!"
Nedim Şener
"Kibarlığı ile bilinen bir gazetecinin yaptığına mı, tokadı yiyen teknikere mi, olan biteni seyredip röportaja devam eden siyasetçinin tepkisizliğine mi yanayım"
Fatih Altaylı
"Muharrem Sarıkaya’ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim. Yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikar. Kendinden daha alt pozisyonda çalıştığını düşündüğü kişilere kötü davrananları hiç sevmediğimi söyleyebilirim."