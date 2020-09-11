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İnce'yle Vanlılar arasında 'parti kurayım mı' diyaloğu

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Van'a geldi. İnce, Van'da vatandaşlara 'parti kurayım mı?' diye sordu.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Van'a geldi.

İNCE, VATANDAŞA SORDU

Van'da vatandaşlara "Parti kurayım mı?" sorusunu soran İnce, "Kurun, vallahi istiyoruz. Kimsemiz yok, kimse yardımcı olmuyor" yanıtını aldı.

Muharrem İnce daha sonra kent sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

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