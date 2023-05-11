Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı?
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki şimdi ne olacak? İnce'ye verilen oylar geçersiz mi sayılacak? İnce'nin ismi pusuladan silinecek mi? İşte tüm bu soruların cevapları!
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
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Peki şimdi ne olacak? İnce'ye verilen oylar geçersiz mi sayılacak? İnce'nin ismi pusuladan silinecek mi?
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İnce pusulada yer alacak mı?
14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.
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İnce'ye verilen oylar geçerli olacak mı?
9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.
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