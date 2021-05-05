Muharrem İnce'nin parti logosu ortaya çıktı
Barış Yarkadaş, KRT TV'de Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosunu paylaştı. Kurulumunda son aşamaya geçilen partinin logosu eleştirilere hedef oldu.
Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme sürecinin son aşamasına
geldi. İnce'nin, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı
Kurucular Kurulu üyeleri ile İçişleri Bakanlığı'na sunacağı partinin logosu da gün
yüzüne çıktı.
KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına katılan gazeteci
Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin logosunu
paylaştı.
"Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" sloganının baş hareri nedeniyle mavi olmasına
karar verilen logoda; mavi bir Türkiye haritası bulunuyor. Haritanın üzerinde nazar
boncuğu renklerinden bir "@" işareti yer alıyor. Televizyon yayınında ekrana
getirilen logo sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları,
Memleket Partisi'nin logoyu bir an önce değiştirmesi önerisinde bulundu.
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