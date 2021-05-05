Muharrem İnce'nin parti logosu ortaya çıktı

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme sürecinin son aşamasına

geldi. İnce'nin, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı

Kurucular Kurulu üyeleri ile İçişleri Bakanlığı'na sunacağı partinin logosu da gün

yüzüne çıktı.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına katılan gazeteci

Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin logosunu

paylaştı.

"Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" sloganının baş hareri nedeniyle mavi olmasına

karar verilen logoda; mavi bir Türkiye haritası bulunuyor. Haritanın üzerinde nazar

boncuğu renklerinden bir "@" işareti yer alıyor. Televizyon yayınında ekrana

getirilen logo sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları,

Memleket Partisi'nin logoyu bir an önce değiştirmesi önerisinde bulundu.