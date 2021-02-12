Muharrem İnce'nin muhalefeti ABD'den demokrasi dilenen CHP'yi yola getirdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında ABD'li 54 senatörün Başkan Joe Biden'e Türkiye ile ilgili gönderdiği mektubu eleştirerek "ABD'nin ayarına ihtiyacımız yok. ABD, sen bu işe karışma, biz hallederiz. Erdoğan, ABD, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden geri adım atmamızı isterse dimdik duracaksın. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretine fırsat verme, verdirmeyelim" dedi.

Muharrem İnce’nin söylemleri sonrası CHP’den açıklama geldi:



🔹Grup Başkanvekili Engin Altay:"Sayın Erdoğan, bu mektuptan, tehditten etkilenip Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Suriye'de, hatta Libya'da taviz verirsen namertsin. Taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız" dedi. pic.twitter.com/g3QGc0lwUS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 12, 2021

‘Hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletine ayar verecek işlemin içinde olamaz’

Altay, Türkiye'nin hiçbir ülkeden tehdit, hakaret almasını, aşağılanmasını CHP olarak kabul etmediklerini bildirerek "ABD, Rusya, Fransa, Almanya hiç fark etmez. Hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletine ayar verecek, hakaret edecek, küçümseyecek bir iş ve işlemin içinde olamaz" diye konuştu.





Muharrem İnce:



🔹"Ne işimiz var Libya'da diyemez CHP. Mavi Vatan kavramını anlayamamışlar. Fransa, İngiltere, Rusya oradaysa Türkiye nasıl olamaz?



Sırf Ak Parti'ye muhalefet edeceğiz diye Libya'ya nasıl muhalefet ederiz?"pic.twitter.com/TbCmqxGbgJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 11, 2021

ABD'li 54 senatörün ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye ile ilgili bir mektup yazdığını vurgulayan Altay, bu mektupta Türkiye'nin aşağılandığını ancak henüz AK Parti'den 'tık' gelmediğini söyledi. Mektupta, Türkiye'nin, hukuk ve demokrasisindeki daralmadan dolayı yargılandığına dikkati çeken Altay, sözlerine şöyle devam etti:

‘ABD, Türkiye'ye demek istiyor ki Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye'de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver’

"Türkiye'de hukuk ve demokrasi alanında daralma var ama ABD sen işine bak, gölge etme başka ihsan istemiyoruz. ABD'nin Türkiye'ye verecek demokrasi ve hukuk dersi yoktur. Biz demokrasi mücadelemizi sokakta, meydanda, köy köy, kahve kahve, ev ev gezerek ve en son sandıkta kazanacağız. ABD'nin ayarına ihtiyacımız yok. ABD, sen bu işe karışma, biz hallederiz. Türkiye'de CHP, Millet İttifakı var. Bizim Türk demokrasisini, AK Parti'nin lime lime ettiği demokrasimizi güçlendirecek imkanımız, fırsatımız var, milletimizden de bunun işaret ve ışığını alıyoruz, sen karışma. ABD 5 maddeyi saymış, arkası şudur. ABD, Türkiye'ye demek istiyor ki Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye'de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver, ben de seni darlamayayım. Erdoğan'a sesleniyorum: Taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız. ABD, bunlar yoluyla Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden geri adım atmamızı isterse dimdik duracaksın. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretine fırsat verme, verdirmeyelim. Stratejik akılla diplomasini götür. Hak ve menfaatlerimizden taviz verirsen iki elimiz yakanda, taviz vermezsen ulusal meselelerde her türlü destek var."