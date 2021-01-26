Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan: CHP’den istifa etti

Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabından 'Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak' paylaşımı yapmıştı.

"İnce'nin partisinde devam edecek"

Daha önce parti yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan ve CHP'nin son yapılan kurultayında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Küçükkuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle hareket edeceğini duyurdu.

Küçükkuru, istifa paylaşımında CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. Açıklaması şöyle:

“Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz.

"CHP etkin muhalefet yapamıyor"

Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AK Parti Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim."