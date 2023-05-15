Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.



İnce, "Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim. 45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." demişti.



İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım



Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Destekçilerine seslenen İnce, "Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." ifadelerini kullandı.