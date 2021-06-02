Muharrem İnce'den partisini beğenmeyen CHP'lilere çağrı: 'Artık bir seçeneğiz var...'

CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak istifa eden ve başlatmış olduğu Memleket Hareketi’ni partileştiren Muharrem İnce, memleketi Yalova’da açıklamalarda bulundu.

"MEMLEKET PARTİSİ TAM SİZE GÖRE"

Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, “CHP’yi beğenmeyip ne yapayım, CHP’den başka yere oy veremiyorum deyip kerhen CHP’ye oy verenler onlara sesleniyorum. Artık bir seçeneğiz var. Memleket Partisi tam size göre” dedi.

"NE YAPALIM İYİ PARTİ’YE VERELİM BARİ DİYENLERE SESLENİYORUM"

CHP yönetiminden şikayetçi olan seçmenleri Memleket Partisi’ne davet eden İnce, "CHP’yi beğenmeyip ne yapalım İYİ Parti’ye verelim bari diyenlere sesleniyorum. Muharrem İnce’nin yanı Memleket Partisi’nin yanı size çok yakışır" ifadelerini kullandı.

İnce, bir gazetecinin, erken seçim beklentisi olup olmadığına ilişkin sorusuna karşılık, muhalefette yer aldıklarını dile getirerek, "Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik, beyin ve zihin olarak hazırız. Parlamentoda var olan partilere sesleniyorum: Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçimin 2022'nin martından sonra her an olabileceğini öngörüyorum. Bu benim düşüncem." diye konuştu.