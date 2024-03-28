Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert yanıt!

Türkiye'de yerel seçimlerine sayılı günler kala muhalefette sular durulmak bilmiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini "Seçim gecesi neredeydi?" diyerek hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"SENİN DAHA O ZAMANLAR DEM'LENECEĞİN BELLİYDİ"

CHP-DEM Parti ittifakına atıfta bulunan İnce, "CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Senin daha o zamanlar 'dem'leneceğin belliydi Özgür Özel." ifadelerini kullandı.

İnce, "Benim seçimi kaybettiğim ve HDP'nin barajı geçtiğini görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor." diye konuştu.