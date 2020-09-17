Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu tepkisi

Muharrem İnce, Eskişehir'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tepki çeken "Mustafa Kemal" ifadelerine kendi ismi üzerinden tepki gösterdi ve şunları söyledi "Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine."

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Eskişehir Porsuk Çayı kenarındaki esnaflarla sohbet etti. İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memleket Hareketi" olarak başladığı yolculuğa Eskişehir'den sonra Karadeniz turu ile devam edeceğini söyledi.

"BENDEN KÜÇÜK BİRİ BANA 'MUHARREM' DİYEBİLİR Mİ?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, şöyle konuştu "Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E 'MUSTAFA KEMAL' DEMEK KİMİN HADDİNE"

Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur."

İnce, daha sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak fotoğraf çektirdikten sonra, kentin işlek caddelerinde bulunan vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

9 Eylül'de 97. yaşını kutlayan CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir etkinlikte "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu, 1,5 saat süren konuşmasında 3 defa Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullandı. Bu durum toplantıda bulunan tecrübeli siyasetçi Uluç Gürkan'ın da dikkatini çekti ve tepki gösterdi. Daha sonra bu yaşananları Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, köşesinde aktarınca olay açığa çıktı ve bazı CHP'liler duruma tepki gösterdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise "Benim merak ettiğim nokta şu: Türkiye'de milyonlarca çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun çok öne çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayanların ortak değeridir. Biz böyle görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.