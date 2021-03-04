Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru!

Kendisini oyları parçalamakla suçlayanları eleştiren İnce, "CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" dedi.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İnce açıklamasında, "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" ifadelerini kullanmış ve Memleket Hareketi ile siyasi yaşamına devam edeceğini belirtmişti.

Muharrem İnce:



"Elinizi vicdanınıza koyun. Yerel seçimleri aldık. Tek bir soru soruyorum: İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, HDP aday çıkarsaydı biz seçimleri alıyormuyduk?" pic.twitter.com/Vl7uSQGmej — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 3, 2021

"CHP'YE BEN Mİ ENGEL OLDUM?"

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında CHP'den ayrılmasına ve oyları böleceği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Muharrem İnce, "CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" diyerek tepki gösterdi.

"HDP ADAY ÇIKARSAYDI SEÇİMLERİ KAZANABİLİYOR MUYDUK?"

Kendisinin bu açıklamalarının ardından gelen "Yerel seçimleri aldık" tepkilerine de değinen İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" dedi.