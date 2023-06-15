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Muharrem İnce'den açıklama!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sahalara geri dönüyor. İnce, tarih vererek teşkilata mesaj gönderdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ve seçimlerin ardından sessizliğe bürünmüştü.

Geri dönüş için tarih verdi

İnce bugün Twitter hesabından Kurban Bayramı sonrasını işaret ederek gençlere seslendi.

İnce, “Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz” ifadelerini kullandı.

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