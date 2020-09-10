Muharrem İnce yolda kaldı!

Hakkari-Cizre yolunda birden yavaşlayan ve motorundan ses gelen otobüsün, 10 yaşında olduğu öğrenildi. Motoruna su takviyesi yapılan ve su sıkılan otobüs bir saat sonra hareket edebildi.

CHP'de kongre sonrası başlayan hareketlik sürüyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı iken, daha sonra adeta dışlanan Muharrem İnce, kurultay sonrası kendisine yeni bir yol haritası çizmeye karar verdi.

"BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ" BAŞLADI!

Muharrem İnce, geçen 13 Ağustos günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenlemiş ve “1000 Günde Memleket Hareketi” başlattığını açıklamıştı.

İNCE'NİN OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

"İlk durağım Sivas" diyen İnce, ziyaretlerini sürdürürken Hakkari-Cizre yolunda otobüsü bozuldu. İnce'nin 10 yaşında olduğu öğrenilen otobüsü motorundan ses geldikten sonra durdu. Motoruna su takviyesi yapılan ve su sıkılan otobüs bir saat sonra hareket edebildi.