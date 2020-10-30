Muharrem İnce yeni yol haritasını açıkladı, CHP yönetimini topa tuttu
Yeni yol haritasını açıklayan Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu: Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam, ayrılırım.
CHP'de yıllardır muhalif bir isim olarak bilinen Muharrem İnce yeni ekibini tanıttı. Muharrem İnce kurduğu Memleket Hareketi'nde bulunan isimleri canlı yayında açıkladı. CHP ile ilgili bir soruya yanıt veren İnce parti yönetimini adeta ifşa etti.
"İTTİFAK YAPACAKSANIZ MERTÇE YAPACAKSINIZ"
"İttifakları yapacaksanız mertçe yapacaksınız, gizli saklı değil. Son seçimlerde bize büyükşehirlerde HDP'lilerin desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. CHP, çıksın teşekkür etsin."
"HER HAFTA BİR SKANDAL"
"Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam, ayrılırım."
EKİBİNİ TANITTI
İnce "Ekibimiz kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız" demişti. CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirilerine de değinen İnce, "Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'li Muharrem İnce kurduğu Memleket Hareketi'nde bulunan isimleri canlı yayında açıkladı.
İnce'nin açıklamasından satır başları;
Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.
Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.
Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.
Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyruz. Yapacağız ve başaracağız.
'Tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Başaracağız' diyen İnce ekibindeki isimleri tek tek açıkladı.
İşte o isimlerden bazıları...
Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp preofesörü
Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, finansal danşman
Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci
Bilim Neyaptı, iktisar doçenti
Burak Hasar, diş hekimi
Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, inşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, sanayici
Sibel Aracı, psikiyatrist
Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi
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