Muharrem İnce: "Yalan ve iftiranın merkezi CHP Genel Merkezi"

İnce "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" ifadeleriyle CHP yönetimine yüklendi.

2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak gösterilen ancak sonrasında Kılıçdaroğlu yönetimince 'istenmeyen adam' ilan edilen konuk olduğu bir Muharrem İnce CHP yönetimini topa tuttu.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert eleştiriler.



"CHP tek adam partisi. Tek adam, tek il başkanı, tek aday partisi. Kongrelerde zorla imza alıyorlar, aday olmak isteyene 'çekil, bizim adamımız budur' diyorlar." pic.twitter.com/IzFcKPyGdX — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 11, 2020

HEDEF ALINAN BENİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "parayla parti kurduruyorlar" iddialarına yanıt veren İnce şunları söyledi:

"İddiayı ortaya atan genel başkan. 'Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var' Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen 'Muharrem İnce değildi.' Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim.

ÜÇ AYDA BİR İFTİRA ATIYORLAR

CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadığını da belirten Muharrem İnce "Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar:



🔹Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi.

🔹(2018 seçimleri) Partiden 8 puan fazla aldım diye bunun intikamını alıyorlar benden. Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. pic.twitter.com/JCyGn0Hfqa — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 11, 2020

YALANLARIN KURGU MERKEZİ CHP

(2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim gecesi yalan atan, sonuçları vermeyen kişi şu anda partinin yöneticisi. Gece beraberdik neden konuşmuyorsun. 'İftira atmayın' niye diyemiyorsun. Partiden fazla puan aldım diye suç benim. Bunun intikamını alıyorlar. Seçim gecesi başladılar yalanlara. Yalanların kurgu merkezi CHP genel merkezi.

CHP'DE KALMAYI SONUNA KADAR DENEYECEĞİM

"Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takımda oynamama izin veriyorlar" diye konuşan İnce "Ben kenara çekilsem benim büyük adam olduğumu anlatacaklar. Yeni takım kurarsam rakip takımdan para alan adam olarak iftira atacaklar. CHP'de kalmayı sonuna kadar deneyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesi için. Ben kimsenin kölesi değilim. Ben Atatürk'ün partisinin iktidar olmasını istiyorum" dedi.

CHP Genel Merkezi'ne güvenmediğini de belirten İnce "Akla hayale gelmeyecek şeyler yaparlar. Gidersem arkadaşlarıma zarar veririm" dedi.

MEMLEKET HAREKETİ'NDE 50 KİŞİYİZ

"Memleket Hareketi" oluşumuyla ilgili de konuşan İnce şunları kaydetti; "Bu arkadaşlarım benim yüzde 98'inin yaşı benden küçük. 50 kişiyiz. Hepsi dünyanın iyi üniversitelerinden mezun. Henüz kadroyu tamamlamadık, eksiklerimiz var. 4-5 Aralık'ta kapsamlı program hazırlayacağız. Burada insanlarla çalışıyoruz ve Türkiye'yi geziyoruz. İzmir depremi nedeniyle ara verdik ama yakında başlayacağız. İnsanları dinliyoruz. Ağrı'da gördüğüm derin yoksulluğu, Hakkari'de insanların taburede boş boş oturmalarını, Giresun'da insanların o seldeki felaketin sonucunda durumunu görmeye gittik. Yani siyasette yeni bir yöntem geliştiriyoruz"

YENİ PARTİ Mİ KURUYOR?

Muharrem İnce "Yeni parti mi kuracaksınız" sorusuna ise "Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzetmek. Çağdaş, sosyal demokrat bir parti. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız." Yanıtını verdi.