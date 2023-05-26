Muharrem İnce, seçimden sonra ne yapacağını açıkladı!

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacağını açıklayan Muharrem İnce'nin, 28 Mayıs'tan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

İnce, yaptığı açıklamada 28 Mayıs sonrası için sinyaller verdi. İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz."