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Muharrem İnce koronavirüse yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, Muharrem İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini paylaştı. İnce'den sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı. İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini Twitter'dan duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman şu ifadeleri kullandı: "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum."

Muharrem İnce'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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