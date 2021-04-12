Muharrem İnce koronavirüse yakalandı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, Muharrem İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini paylaştı. İnce'den sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı. İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini Twitter'dan duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman şu ifadeleri kullandı: "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum."
Muharrem İnce'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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