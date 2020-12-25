Muharrem İnce hangi partiden ne kadar oy alıyor?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Optimar tarafından gerçekleştirilen ve CHP karşısında Muharrem İnce'nin ne kadar oy alacağı ile ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Övür'ün bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidar olmak için yüzde 50 artı 1 gerekiyor. Bu da partileri daha makul siyaset üretmeye ve asgari müştereklerde ittifak yapmaya zorluyor. Bu tablo ister istemez geri planda kalmış partilerle, siyasi aktörlerin de önünü açıyor. Öyle ki, son iki yıl içinde bu fırsatı kaçırmak istemeyen 20'yi aşkın yeni parti kuruldu.

Kuşkusuz kurulan her parti ittifak hesaplarına katılabilecek performansı göstermeyebilir ama şimdiden küçük oranlarda da olsa bazıları kamuoyu yoklamalarına girmiş durumda. Bu açıdan ilk sıralarda anamuhalefet partisi CHP'nin özel ilgisine mazhar olan yüzde 0.6'lık Gelecek Partisi ile yüzde 1'ler civarında dolaşan Deva Partisi var.

Ancak yeni kurulan partiler sadece bu iki partiden ibaret değil. Geçen dönem CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi, yeniden siyaset arenasına dönen Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'ın geçen ağustos ayında kurduğu Yenilik Partisi ve İbrahim Çelebi'nin yeniden canlandırmaya çalıştığı Anavatan Partisi önümüzdeki süreçte ittifak hesaplarına öyle veya böyle katılabilecek partilerden...

Bu partilerden bazıları daha kurulmadan anketlere yansımış bile... Siyasetin nabzını her ay yaptığı araştırmalarla ölçen, Hilmi Daşdemir yönetimindeki Optimar'ın son çalışmasında bu açıdan ilginç veriler var. Onlardan ilki, "Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuyla ortaya konuyor. Onca parti kurulmasına rağmen hâlâ toplumun yüzde 14 gibi önemli bir kesimi yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Burada ilginç olan ayrıntı ise arayışın daha çok muhalefet cephesinde olması. Yeni parti kurulmasını isteyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 4 iken CHP'de yüzde 16, İYİ Parti'de yüzde 14, HDP'de ise yüzde 30 civarında. Bu veriyi, "Muharrem İnce'ye oy verir misiniz?" sorusuna verilen cevaplar da destekliyor. Daha partisi kurulmadan yüzde 14.8'lik bir kitle "İnce'ye oy verebilirim" diyor. Peki, hangi partilerden oy alıyor? AK Parti'den yüzde 3.5, CHP'den yüzde 41.1, İYİ Parti'den yüzde 18.2. İnce en az oyunu HDP'den alıyor; yüzde 8.8... Bu tablo, İnce'nin partisini kurduktan sonra yeni kurulan partiler arasından ilk sıyrılacak parti olacağının işareti. O işaretin ittifak dengelerini, aday hesaplarını nasıl etkileyeceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.