İnce: Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermenistan’ın yanında da o var

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Bursa’da, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk durağı Orhangazi ilçesi olan İnce, daha sonra Gemlik ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

İnce, Ermenistan’ı yakından izlediklerini belirterek, “Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir yanda Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Suriye’de yaşananlar. Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermenistan’ın yanında da o vardır." dedi.

"GÖNLÜMÜZ, YÜREĞİMİZ AZERBAYCAN'LA"

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunun altını çizen İnce, "Hem Doğu Akdeniz’i hem Suriye’yi hem Azerbaycan’ı çözecektir. Ona inanıyorum. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET VERİLMELİ"

Muharrem İnce, uzaktan eğitim ile ilgili olarak da Muharrem İnce şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk, Maarif Kongresi'ni toplamıştı. Bugün de gezegenimiz ve ülkemiz büyük bir salgınla karşı karşıya. Bugün yapılması gereken en önemli iş, bütün öğrencilere süresiz ve ücretsiz internet verilmesi. Bir evde beş çocuk var. Bazı evlerde televizyon yok.

Türkiye'nin bundan daha önemli sorunu olamaz. Acilen hükümetin, Cumhurbaşkanının bunu yapması gerekiyor. Kayıp bir nesil istemiyorsak önce çocuklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Ekonomiden de önemli, her şeyden önemli. Onlar bizim geleceğimiz."