Muharrem İnce: CHP'den görüştüğüm isimler var

Partinin isminin belirlendiğini ifade eden İnce, 'CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.' diye konuştu.

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Youtube yayınında gazeteci Fatih Portakal'ın sorularını cevapladı.

İnce, yeni parti kurma hazırlığında olduğuna dair soru üzerine "CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" diyerek yeni parti kuracağını söyledi.

"PARTİNİN İSMİ HEMEN HEMEN BELLİ"

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü incelediklerini ifade eden İnce, “Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum” dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA TEKRAR ADAY OLMAK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya da cevap veren İnce, “Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabii ki” şeklinde konuştu.