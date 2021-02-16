Muharrem İnce: "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım"

Muharrem İnce, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etmişti. Muharrem İnce, ''CHP artık bir tabeladan ibaret. Yolumu ayırıyorum'' ifadelerine yer vermişti.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesinde yazdı. ''Cumartesi akşamı Muharrem İnce aradı. Yalova’da oğlu ile birlikteymiş.'' diyen Özkök, ''Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi: Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”

''İsmail Küçükkaya’ya attığım mesaj hata oldu''

Söze giren Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı; “Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor. Biz o gece parti yönetimi ile anlaştık ve ben sonuçları bir otelde izledim. Tamam İsmail Küçükkaya’ya attığım mesaj hata oldu. Ama partide seçimi izleyen komiteden bana bilgi gelmedi. Bu arada beş partili arkadaşımızdan seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması yapıldı. Biz seçimin ikinci tura kaldığına inanıyorduk. Seçim sonucunun böyle tartışmalı olduğu bir anda ben çıkıp konuşsam bu ülkede iç savaş çıkardı...”

CHP’nin oylarını bölme iddiası

Yeniden sözü devralan Ertuğrul Özkök; ''Tabii ki konu CHP’ye geldi... Tabii ki ben de 'CHP’nin oylarını bölmek ve ‘cumhur ittifakı’na hizmet etmekle eleştirildiğini' söyledim.''

''CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım''

Muharrem İnce, ''Hayır bölmüyorum. Nasıl İYİ Parti ile birlikte ittifak yapıyorsa, benimle de yapacaklar. CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım.''