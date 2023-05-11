Muharrem İnce'den kritik basın toplantısı! Yarıştan çekiliyor mu?

Dün partisinin Manisa ve İzmir'de düzenleyeceği mitingleri iptal etme kararı alan Muharrem İnce'nin rahatsızlandığı açıklanmıştı.

Ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.

İnce'nin bugün saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıklandı.

İnce'nin bugün yapacağı basın toplantısında adaylıktan çekilebileceği de iddia ediliyor.