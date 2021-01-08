Muharrem İnce: "Bana yakın isimleri takip ediyorlar"

Muharrem İnce parti kurma hazırlıklarına hız verirken, CHP'de kendisine yakın isimlerin markaja alındığını, sosyal medyalarının takip edildiğini söyledi. İnce, parti içinde demokrasi de kalmadığını ifade etti. İnce, kurucular kurulu ile geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinde bir araya gelerek yeni parti için start vermişti

CHP ile yol ayrımına gelen Muharrem İnce, parti kurma girişimlerine hız verdi. İnce, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinde kurucular kurulunu topladı. Ocak ayı sonuna kadar partiden istifa etmesine kesin gözü ile bakılan İnce, CHP'yi topa tuttu. İnce, kendisine yakın olan isimlerin markaj altına alındığını, hatta sosyal medya hesaplarının da takip edildiğini ifade etti.

İNCE: BANA YAKIN İSİMLERİ ÖTEKİLEŞTİRİYORLAR

Memleket Hareketi'ni partileştirecek olan İnce, CHP'nin kendisine yakın isimleri partide ötekileştirdiğini söyledi. İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil." dedi.

"CHP'DE DEMOKRASİNİN ZERRESİ YOK"

İnce, sık sık demokrasi çıkışları yapan partisinin içinde antidemokratik uygulamalar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok"