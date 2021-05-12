Muharrem İnce, Babacan üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi

İnce yaptığı açıklamada " ‘Dostların’ yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak." ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN İTİRAF ETMİŞTİ

TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM

Ali Babacan; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Ali Babacan; 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğü itiraf etmişti.



MUHARREM İNCE SEÇİM GECESİ YAŞANANLARI ANLATMIŞTI

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesine ilişkin çok konuşulan açıklamalar yapmıştı.

Muharrem İnce şu ifadeleri kullanmıştı;

"İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım.

"MORALİMİ BOZMAK İÇİN ELLERİNDEN NE GELİYORSA YAPTILAR"

TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamı. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar. Seçim gecesine geldik.

"BANA BİLGİ VERMEDİLER, NASIL ÇIKACAĞIM MİLLETİN KARŞISINA?"

Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik. YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy.

"4 MİLYON OYU SOKAĞA BIRAKMIŞLAR"

Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.

"SEÇİMİN TARTIŞILDIĞI TOPLANTIYA ÇAĞRILMADIM"

Kampanya geçmiş, parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar. Bir CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin diyorum. Sıkı durun şimdi. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar. Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki.