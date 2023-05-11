Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

İnce, "45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Alıyorlar bir siteden, yayınlıyorlar.

Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Benim böyle görüntülerim olmuşsa; geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimki öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat falan değil, iftira. Gazetecinin biri 'gerçek ya da montaj fark etmez' diyor. Diyemezsin. Çünkü gerçek değil, bunu biliyorsun.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, Cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira.

Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Oğlumun üzerinden 350 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim.

Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa, yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var, 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi, Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, DEVA'lı, Gelecek'li var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum: Benim bu kumpaslardan, montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan jiplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta, 'O çekilemez, parayı geri veremez' diyenler var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bahaneleri kalmasın, seçimin kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar." diye konuştu.