Muharrem İnce adaylık sürecinde yaşadıklarını tek tek açıkladı

Memleket Partisi Lideri İnce, Çorlu'da seçmenlerine içini döktü. Küçük bir miting havasında geçen ilçe başkanlığı açılışında konuşan İnce, 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşadıklarını açıkladı.

Sahneye kurulan ekranda yaşadığı süreci bir bir anlatan İnce, ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık seramonisinde yaptığı "Gel bakalım buraya Muharrem" sözlerinin yer aldığı videoyu izletti. Kılıçdaroğlu'nun kendisini adeta bir muhtar adayı gibi takdim ettiğini belirten İnce şu ifadeleri kullandı:

"Gel bakalım buraya Muharrem" sözlerini hatırlattı

"4 Mayıs 2018, kendin aday olamıyorsun, başka birini aday yapıyorsun. Kim bu kişi; aza adayı değil, Cumhurbaşkanı adayı! Dere Mahallesi aza adayı değil. Beni çağırış şekline bakın."

"Bunu millete söyleyemedim"

Zonguldak mitingi öncesi kendisine yakın olan bazı milletvekillerinin listeye giremediğini öğrenmesiyle adaylıktan çekilmeyi düşündüğünü belirten İnce, CHP yönetiminin adaylık sürecinde kendisini yıpratmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Bana yakın olduğu gerekçesiyle milletvekillerini listeye koymuyorlar. Neden? Cumhurbaşkanı adaylarının morali sıfır olsun diye. Ben de bunu millete söyleyemiyorum, 'Sesim kısıldı mitingleri iptal edeceğiz diyorum' yönetimle anlaşmaya ve uzlaşmaya çalışıyorum." dedi.

"Beni sırtımdan nasıl hançerlediler görüyor musunuz"

Dönemin Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in bir televizyon programında söylediği, "Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı. İnce daha adaylık sürecindeyken genel merkez ona çelme takıyor. Ben yaşadım, gördüm. Bana CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Muharrem İnce'yi neden bu kadar çok gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin dedi'" sözlerini ekrana getiren İnce, "Beni sırtımdan nasıl hançerlediler görüyor musunuz." dedi.

"Bunlar beni satmışlar"

Seçim gecesinde yaşananları saat saat anlatan İnce, CHP'nin 'Adil Seçim Platformu' adını verdiği bilgi sisteminin çöktüğünü hatırlatarak, "Verileri Anadolu Ajansı'ndan takip etmek zorunda kaldım çünkü CHP'nin sistemi çöktü. Yani beni satmışlar. İş olsun diye 'Seçim ikinci tura kalmıştır' açıklaması yaptılar. Neye dayanarak? Hiçbir şeye dayanarak değil, sallıyor. İş olsun diye yazıyor çünkü elinde veriler yok. Bunlar beni kanser etti ama hep sustum." dedi.