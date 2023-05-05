Muharrem Erkek, "İnsanlarda büyük bir değişim talebi var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldığı "Seçim 2023" canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sahada büyük bir değişim talebi var. İnsanlar büyük bir ahlaki yozlaşmanın, yoksulluğun, yasakların her geçen gün büyüdüğünün farkında. Yeni bir siyaset kültürünü, yeni yönetim anlayışını, değişimi özellikle gençler ve kadınlar istiyor. Büyük bir dip dalgası geliyor. Gençlerin önündeki tüm engelleri gençlerle birlikte kaldırmak istiyoruz. İlk kez oy kullanacak gençlerin sayısı 5 milyona yakın. Ben gençlerin ve kadınların özellikle bu değişimi gerçekleştireceğini düşünüyorum. Gençlerle ilgili yapacağımız çok şey var, bunu gençlerle birlikte yapacağız. Öncelikle üniversiteleri özgürleştirmemiz lazım. İdari, mali, bilimsel yönden özgür olmalı. İnsanlar adalet, liyakat ve güven istiyorlar. Sorun sistemde. Sistemden beslenenlerle sistemi değiştiremezsiniz. Yurt dışına giden yetenekli gençlerimiz dönecek.

"İflas ettiklerinin göstergesi"

Bugüne kadar mülakatları niye kaldırmadınız? On binlerce, yüzbinlerce mülakat mağduru gençler yarattılar. Haksız bir şekilde elediler mülakatlarda. Biz mutabakat metnine yazdık. Bizim hazırladığımız metinlerden kopya çekiyorlar. Herkes yazılı sınavdan aldığı puanlardan başlayarak alınacak. Mülakatın zorunlu olduğu yerlerde mülakatlar kayda alınacak. Erdoğan'ın mülakatı kaldıracağız demesi trajik komik bir durum. 21 yıldır tek başına iktidarda. Niye kaldırmadınız/ Gençlere 10 GB internet imkanı sağlayacağız diyor. Niye yapmıyorsun, muhalefette değilsin ki. İflas ettiğinin göstergesi.

"Yüzde 70 adalete güvenmiyor"

Bir hukukçu olarak da samimiyetle söylüyorum. Sokağın beklentisi adalet. Yalnızca mahkemede değil. Sosyal, fırsat adaleti. Gelir dağılımında adalet. Kadın erkek eşitliği, çok büyük beklenti. Adalete olan güven yok oldu. Bütün araştırmalarda görüyoruz toplumun yüzde 70'i adalete güvenmiyor. Bir rejim halkın adalete güvenmediği noktaya gelirse mahkum olmuştur. Biz adaleti tesis etmekten bahsediyoruz. En büyük adaleti gençler ve ev kadınları yaşıyor. Çocuklar yaşıyor en büyük adaletsizliği. Çocukların üçte biri şiddetli yoksulluk çekiyor. Protein, iyi eğitim alamıyor. Devlet okullarındaki tüm öğrencilerimize beslenme desteği vereceğiz diyoruz.

"Bütün bakanlar milletvekili adayı"

Türkiye tam bir tek adam rejimine savruldu. Bir siyasi parti devletin birliğini temsil edebilir mi? Tam bir partizanlık. Bütün bakanlar milletvekili adayı. Bir bakan ile gidiyor propaganda için. Hem milletvekili adayı aynı zamanda bakan. Bütün kamu bürokrasisi peşinde koşturuyor.

"Emekli ikramiyesini kim gündeme getirdi?"

Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Bunu samimiyetle söylüyoruz. Bu memlekette asgari ücreti Türkiye'nin gündemine kim getirdi? Bay Kemal getirdi. Emeklilere birer maaş ikramiye vereceğiz derken, Erdoğan 'nereden vereceksin' dedi. Bakın bugün veriliyor. Taşeron işçileri, emeklilerin durumu, EYT, bunları kim Türkiye'nin gündemine getirdi. Muhalefette iken yaptırdıklarımıza bakın, iktidarda neler yapacağımızı düşünün. Memleketi batırdılar. İnsanların alım gücünü yok ettiler. Sayın Erdoğan 'siz liderinizi soğana patatese harcamazsınız' diyor. Sizin sarayda bir eliniz yağda, bir eliniz balda.

"Her partiden 2 ekonomi kurmayı bir araya gelecek"

Yarın Maltepe'de büyük bir mitingimiz var. Genel başkanımız adalet yürüyüşünü tamamladığında Maltepe'de büyük bir adalet mitingi yapmıştı. Bay Kemal'in adalet yürüyüşü devam ediyor. Bu yürüyüşe herkes katılsın. Yarın da tüm İstanbulluları mitinge bekliyoruz. Her partide çok değerli ekonomi kurmayı var. Her partiden 2 ekonomi kurmayı bir araya gelip değerlendirme yapacaklar.

"Kadrolar, projeler ve ekipler hazır"

Yarın hepimiz Maltepe'de olacağız. Lütfen herkes takip etsin. Ekonomi kurmayları da orada olacak. Somut olarak Merkez Bankası şu olacak gibi isimler açıklanacak mı, ben de bilmiyorum gerçekten samimi söyleyeyim. Kadrolar, projeler, ekipler hazır. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız bir yıldızlar takımı kurdu. Çok güçlü bir takım kurdu. Sonradan bu takıma iki yıldız daha eklendi. Bu takımın kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasinin temeli istişare ve uzlaşmadır. Bütün kararlar istişare ile alınacak. Tabii ki son kararı Cumhurbaşkanı verecek. En önemli şey liyakat ve adalet. Devleti liyakat temelinde yeniden yapılandıracağız.

"Cumhurbaşkanımız takdir ederse kabinede olacağız"

Genel başkanımız Çanakkale'de bize de sürpriz yaptı. Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak dedi. Hiç kimsenin şahsi kaygısı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız. Bu konuda çalışmalar sürdürüyoruz. Önce Cumhurbaşkanımız yemin ederek göreve başlasın. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları istişare edecekler ve sonuçta Cumhurbaşkanımız görev yapacak bakanları açıklayacak. 6 Şubat'ta bu sistem ve parti devleti enkazda kaldı. Devletin kolonlarının da kesildiğini gördük. Bu kadro devleti adalet ve liyakat temelinde inşa edecek.

"Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır"

Biz Millet İttifakı olarak büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Üçüncü bir sol ittifak Cumhurbaşkanı adayımızı destekleme kararı almış. Acaba Erdoğan'ı destekleme kararı alsalardı, çok mutlu olurlardı değil mi? Siyasi tarihimizde 6 partinin bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde önemli çalışmalar yapması gerçekten çok önemli. Cumhur İttifakı'nda kaç parti var? Kendileri de 6'lı konumda. Başka destekler bulabilmek için her şeyi yapıyorlar. Her hükümet terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürür. 2002'de terörle mücadelede çok büyük başarı vardı. Yurt içinde sıfırlanmıştı. Erdoğan yakın tarihte HDP'nin desteğini almadı mı, çözüm sürecini yürütmedi mi? Sürekli Kandil ve PKK'nın adını kullanıyorlar. Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Kandil'de, İmralı'da, Oslo'da kim PKK ile görüştü. Bugün de görüşüyorlar İmralı'yla. Kandil'in, PKK'nın başı kim?

"Ortadoğu barış ve iş birliği Teşkilatı’nı kuracağız"

Son kurultayımızda oybirliğiyle 13 maddeden oluşan Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı'na Çağrı Beyannamesi'ni kabul ettik. Orada terörle ilgili ne yazıyor her şey var. CHP kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Kimsenin endişesi olmasın. Terörle mücadele partiler üstü meselesidir. Beyannamede Ortadoğu Barış ve İş birliği Teşkilatı'nı kuracağız. Ortadoğu'da barışı tesis edeceğiz. Yalnızca ülkemizde değil.

"Gerçek beka sorunu her gün 73 milyon dolar faiz ödemektir"

Türkiye büyük bir ülke. Güçlü bir ülke. Para veriyorlar mültecileri tutun diyor. Biz 2 yıl içerisinde sığınmacıları memleketlerine göndereceğiz diyoruz. Türkiye bunu taşıyamaz uzun süre. Barış içerisinde göndermeliyiz. AB ile beraber orada yatırımlar yapılacak. Gerçek beka sorunu hukuk devletini yok etmektir, adaleti yok etmektir, her gün 73 milyon dolar faiz ödemektir. Sadece faizden bahsediyorum, ana paradan değil. Ne diyordu Erdoğan 'borç alan emir alır'. O zaman emir alıyorsun.

"OHAL döneminde referandum yaptılar"

Oy kullanma devam ediyor yurt dışında. Ben yurt dışında da tablonun değişeceğine inanıyorum. Büyük bir değişim talebi var. Ben ilk turda bitiyor derken bunu birçok veriye bakarak, sahada gördüğümüz o değişim talebine bakarak söylüyorum. Bu talep işçiden de işverenden de geliyor. İnsanlar bu sistemin çok yanlış olduğunu yaşayarak gördüler. OHAL döneminde referandumla bu sisteme geçildi. Evet, hayır hemen hemen eşit çıktı. Normalde hiçbir demokratik ülkede olağanüstü dönemde referandum yaptılar. 14 Mayıs'taki seçim referandum niteliğinde seçim olacak. Bu sistem devam mı etsin, bu sistem değişsin mi?

"Bunlar camiye, okula siyaseti soktular"

Hiç kimsenin etnik kimliği, inancı, düşüncesi, yaşam tarzı önemli değil. Dürüst müsünüz, liyakat sahibi misiniz önemli olan budur. Genel başkanımız demokrasinin insanı özgür bireydir diye bakıyor. Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın özellikle yaptığı istismar var çok tehlikeli. Camiye, okula, kışlaya siyaset sokuyorlar. Van'ın bir ilçesinde ortaokulun binasında kocaman Erdoğan ve onların sloganını asmışlar. İzmir mitinginde Buca'da görev yapan imam cemaatini mitinge götürmediği için hakkında soruşturma başlatıldı. AK Parti'den arıyorlar bütün imamlara 'cemaatlerinizi mitinge götüreceksiniz' diye. Bunları düzelteceğiz.