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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Aşure Günü ne zaman?

İşte Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri

Muharrem ayının hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar, ''Aşure Günü ne zaman?'' sorusunu araştırıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü ne zaman? İşte 2022 Aşure günü tarihi:

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, bu yıl Temmuz ayının sonunda başlayacak.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Muharrem ayı, 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

2022 Aşure Günü ne zaman?
Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

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