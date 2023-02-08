Muhammed bebek enkazdan kurtarıldı!
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde çöken binanın enkazından sevindiren bir haber daha geldi. Depremin 44'ncü saatinde, enkaz altında bulunan 2 yaşındaki Muhammed bebek sağ olarak kurtarıldı.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.
Hatay Defne Mahallesi’ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebek arama-kurtarma ekipleri tarafından 44 saat sonra kurtarıldı.
Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su veren ekipler enkazdan çıkartılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti.
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