Muhaliflerin linç sırası Hulki Cevizoğlu'nda! O da geri adım atacak mı?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek verdi.

Cevizoğlu, bu söylemlerinin ardından muhalif isimler tarafından linç edilmele başlandı. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Twitter hesabından "Kanal İstanbul’a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla ‘Yetti artık bu top sakal’ deyip kesse hoşuna gider mi?" mesajını paylaştı.

CHP'li eski Milletvekili Sabahat Akkiraz ise Hulki Cevizoğlu'nu “Kanal İstanbul’a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa ‘Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi’ olur” sözleriyle eleştirdi.

ERKAN OĞUR VE İLHAN KESİCİ HEDEF ALINDI, GERİ ADIM ATTILAR

En ufak farklı görüş olduğunda bile linç kampanyasına başlayan muhalif isimler, geçtiğimiz günlerde de Erkan Oğur'u ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi hedef almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile aynı projede yer aldığı için eleştirilen Oğur, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir" diyerek geri adım atmıştı.

CHP'nin ekonomist vekili Kesici ise önce 128 milyar doların Merkez Bankası'ndan kaybolmadığını, bunun okuma yazma bilen herkes tarafından görülebileceğini söylemiş, gelen tepkilerin ardından '128 milyar dolar nerede?' diye sormaya başlamıştı.

Cevizoğlu'ndan böyle bir geri adım gelip gelmeyeceği ise merak konusu...