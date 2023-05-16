Muhalif medyadan skandal manşetler: Vatandaşla alay ettiler!

14 Mayıs'ta yüzde 88,92'lik rekor katılımla gerçekleştirilen seçimin ardından muhalif medya her seçim sonrası yaptığı gibi vatandaşı hedef aldı.

Demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen ve suhulet içinde tamamlanan seçimden Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde çıkmasını muhalif medya hazmedemedi.

Seçim gecesi "Kılıçdaroğlu açık ara önde" diyerek vatandaşı yanlış bilgilendiren muhalif medya gerçek sonuçların ortaya çıkmasının ardından büyük hayal kırıklığına uğradı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef alan sözcü, "Demek ki millet Toggmuş" manşeti ile seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Deprem bölgesinden Erdoğan'ın açık ara birinci çıkmasını, depremzedelerle adeta alay ederek duyuran Sözcü, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş." ifadesini kullandı.