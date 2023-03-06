Muhalif medyada İYİ Parti çatlağı: Masaya bir daha oturmamalı

Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizi muhalif medyayı ikiye böldü.

Özellikle TELE 1, Halk TV ve KRT, CHP'den yana tavır alırken yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV ise İYİ Parti'den yana tavır aldı.

"Akşener, masaya bir daha oturtulmamalı"

Kılıçdaroğlu'ndan yana en net tavrı ise TELE 1 gösterdi. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Akşener, masaya bir daha oturtulmamalı. Eğer oturursa, CHP inisiyatifi kaybeder." ifadelerini kullandı.

"'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır"

Genel Yayın Yönetmenliğini Yılmaz Özdil'in yaptığı Sözcü TV ise İYİ Parti'den yana tavır aldı. Sözcü TV canlı yayınında Altılı Masa'da yaşanan krizi değerlendiren Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" dedi.

"2 adayın seçimi kazanma ihtimali var"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Akşener'i köşeye sıkıştırmaya çalıştığını belirten Özdil, "Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır." dedi.