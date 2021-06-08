Muhalefette ortak aday formülü işlemezse ne olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı "ortak aday" önerisi sonrası adayın kim olacağı ve HDP'nin pozisyonu merak konusu oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin en büyük sancıyı ortak adayı belirlemekte yaşayacağını belirtti. Selvi, HDP'nin ortak aday önerisini desteklediğini ancak Akşener'in HDP ile ortak hareket edilmemesini istemesi nedeniyle hesapların karıştığının altını çizdi.

Abdulkadir Selvi'nin "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki belirsizlikler" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ortak aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun 2023’e giderken millet ittifakını en çok zorlayacak noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. “Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhalefete bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir” diyen çevrelerin ortak aday lehine Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ikna edeceklerine inanıyorum."

ORTAK ADAY KİM OLACAK?

"İki liderin ortak aday konusunda uzlaşmaya varmaları çok zor görünmüyor. Ancak en önemli sorun ortak adayın kim olacağı. Muhalefet en büyük sancıyı ortak adayı belirlemede yaşayacak.

Ancak Meral Akşener’in “Kiminle alacaksak onunla girelim” önerisi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini avantajlı hale getirirken, cumhurbaşkanı adaylığına istekli olan Kılıçdaroğlu’nun nasıl ikna edileceği önemli bir soru işaretini oluşturuyor."

PARTİLER ADAY ÇIKARIRSA

"Eğer ortak aday formülü işlemezse geriye tek seçenek kalıyor o da partilerin ilk tura kendi adaylarıyla çıkmaları. Bu durumda seçim kampanyasında muhalefet hem Erdoğan’la hem de kendi aralarında mücadele edecek."

HDP’NİN POZİSYONU NE OLACAK?

"HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ortak aday önerisini desteklerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’nin kendi adayını çıkarması önerisi ile hesaplar karıştı."